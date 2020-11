Hororový pohled: Řidič srazil tříletého chlapce

Dítě se zrovna po poledni vracelo ze školky domů do obce Víťazovce, kde v domě bydlelo se svojí rodinou. Tříletého chlapce přivezla autem jeho učitelka. Když pak jeho maminka brala z vozu dětskou sedačku, chlapeček se rozběhl do silnice.

„Dala ho dolů, šla pro věci a on mezitím…byla to prakticky sekunda,“ popsal situaci kolem řidič. Dítě po nárazu zůstalo ležet na zemi a lékaři ho následně transportovali do nemocnice. „Můžeme potvrdit zásah záchranářů, které jsme vyslali na pomoc údajně sraženému dítěti. Ošetřili ho a transportovali do nemocnice. Více informací sdělovat nebudeme, protože se jedná o nezletilé dítě,“ uvedla pro TV JOJ mluvčí operačního střediska Alena Krčová.

Video Auto srazilo malého chlapce. - TV JOJ

Za volantem vozidla seděl muž, který podle svých slov neměl padesát let žádnou nehodu. „Díky bohu dítě žije, to ostatní je jedno,“ řekl. Policie následně potvrdila, že nehodu vyšetřuje, provedená zkouška na přítomnost alkoholu v dechu byla negativní.

V tuto chvíli musí policie zjistit, zda řidič jel v obci maximálně nejvyšší povolenou rychlostí. Otec dítěte, které bez dohledu vběhlo do silnice, ovšem namítá, že v obci auta často překračují pravidla silničního provozu. „Lítají tu velmi rychle, je to tady jako dálnice, nikdo tu nejezdí 50. Každých pět minut by tu měl stát radar, aby je kontrolovali, je to strašné,“ uvedl muž, který doplnil, že jeho dítě má zraněné čelo a nic vážnějšího ho naštěstí nepotkalo.