V sobotu večer se Kateřina vrátila z odpolední směny a ve tři čtvrtě na jedenáct šla vyvenčit psa. Zamířila na nábřeží Závodu míru, kam se svým zvířecím mazlíčkem chodívala pravidelně. Nikde nikdo nebyl, jen jediný člověk, kterého si ale nevšímala. Byl to ten, jenž se na ni měl brzy vrhnout. Měl přes hlavu kapuci a černou roušku přes obličej.

„V dáli jsem si všimla chlápka, měl na sobě čelovku a koukal do dodávky odstavené na parkovišti u železářství. Nevěnovala jsem mu pozornost, protože jsem si myslela, že to je jeho auto a něco tam opravuje,“ řekla Katka Pardubickému deníku. Pak ji ale muž zmerčil a začal se prý chovat tak, že vzbudil její podezření.

Když muž začal opakovaně přecházet v prostoru mezi stezkou u řeky a osvětleným chodníkem, začala už mít žena strach. „Zvedla jsem telefon, že budu předstírat, že někomu volám. On najednou prošel kolem mě. Možná chtěl zjistit, jaký mám telefon nebo jak reaguje pes,“ uvedl Deník Katčina slova.

Proto se Katka otočila a snažila se co nejrychleji dostat na osvětlenější prostranství. V tu chvíli se ale na ni pachatel vrhl a začal ji mlátit, jak se domnívá, obuškem do hlavy. Křičel na ni jediné, a to: „Dej mi ten telefon!“ Mlátil ji hlava nehlava, ukradl jí mobil a pak utekl. Katka během surového útoku volala o pomoc. Vytvořila se pod ní krvavá kaluž ze čtyř ran na hlavě, zvládla ale vstát a svalit se na nedalekou lavičku, kam k ní přiběhli lidé, kteří její volání zaslechli.

Po muži pátrá policie. „Pachatel měřil zhruba 170 centimetrů, byl hubený, světlé pleti, mluvil česky bez přízvuku, na sobě měl tmavou bundu s kapucí přetaženou přes hlavu, světlé kalhoty, přes obličej měl černou roušku,“ řekla mluvčí policie Eva Maturová. Proč přesně muž zaútočil, je předmětem šetření. „Možná se obával fotografie, když se pohyboval okolo zaparkovaného vozidla, možná chtěl jen ten mobilní telefon,“ uvedla mluvčí.

„Máte-li o něm informace, volejte pardubickým kriminalistům přes tísňovou linku 158 nebo na číslo 974 566 651. Za jakékoliv informace vedoucí k jeho dopadení děkujeme. Pachateli za trestný čin loupeže hrozí až desetileté vězení,“ dodala Maturová. Katčina maminka Gabriela informace o agresivním útoku zveřejnila na sociální síti, příspěvek od té doby vidělo už minimálně 15 tisíc lidí.

