Vnuk miliardářského magnáta a dědic odhadovaného rodinného jmění 5 miliard dolarů (cca 110 miliard Kč) byl nalezen 20. listopadu v hotelovém pokoji před svým notebookem mrtvý. Seděl v pozici lotosového květu a našel ho zaměstnanec hotelu. Policii později řekl, že Getty byl na dotek už studený a nejevil žádné zámky života.

Podle policie nešlo o smrt z cizího přičinění. Getty v hotelu pobýval tři týdny, jeho asistent od něj obdržel poslední zprávu den před smrtí. V jeho telefonu našli zprávu adresovanou osobě, která je pravděpodobně drogový dealer. Proč bohatý muž v nejlepších letech zemřel, není ale doposud jasné.

Pozice, ve které byl Getty nalezen, je často spojována s meditací či jógou, při níž člověk sedí se zkříženýma nohama a je známa jako Padmásana – lotosový květ. „Gordon Getty s těžkým srdcem oznamuje smrt svého syna Johna Gilberta Gettyho,“ řekl mluvčí šestaosmdesátiletého magnáta. Jeho rodina pak vzdala zesnulému hold jako synu, bratru, otci a hudebníkovi, který na tomto světě zanechal dva bratry a dceru.

Nejde o první smrt rodinného příslušníka. Jiná tragédie postihla Gettyovy, když před šesti lety zemřel Johnův bratr Andrew s toxickou hladinou metamfetaminu v krvi. Bylo to pouhé dva měsíce po smrti jejich matky Ann (†79), která v září zemřela na infarkt. John by jedním ze sedmi dětí Gordona Gettyho, který v roce 1985 zdědil šestinu otcova majetku.

„Můj otec byl nejúžasnější muž, který kdy přistál na této planetě, a já budu navždy nejpyšnější dcera,“ napsala pod sled společných fotografií Ivy Gettyová (25). „Miluju tě, tati… život bývá občas krutý… teď na mě nedohlíží jeden, ale dva andělé strážní,“ napsala Ivy, která nesla podobně těžce i odchod své babičky.

