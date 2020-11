Zlínští kriminalisté obvinili čtyřiačtyřicetiletého cizince žijícího na Kroměřížsku, který jel v sobotu opilý za volantem vozu Toyota po dálnici D55 v protisměru. V úseku mezi Hulínem na Kroměřížsku a Otrokovicemi na Zlínsku podle policie ohrozil nejméně osm řidičů, kteří se mu museli vyhýbat.

"Za obecné ohrožení a ohrožení pod vlivem návykové látky hrozí muži v případě odsouzení tři až osm let vězení," sdělila policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Oznámení o vozidle v protisměru na D55 přijali policisté na tísňové lince v sobotu odpoledne od několika projíždějících řidičů. „Do akce se zapojily všechny dostupné policejní hlídky, které po řidiči pátraly na dálnici i na sjezdech z dálnice. Netrvalo dlouho a policisté z pohotovostního a eskortního oddělení řidiče zastavili po jeho sjezdu z dálnice ve Zlíně. Opakovaně nadýchal více než dvě promile alkoholu," uvedla mluvčí.

Policisté zjistili, že je muž na území České republiky legálně, a převezli ho do protialkoholní záchytné stanice v Kroměříži. „Zadrželi mu řidičský průkaz a pro účely trestního řízení zajistili jeho vozidlo. Za pomoci veřejnosti zjistili veškeré okolnosti jeho riskantní jízdy a z jednoho z protijedoucích vozidel zajistili také kamerový záznam," uvedla Kozumplíková.

Řidič toyoty v ČR žije a pracuje deset let. Policii řekl, že v noci před jízdou popíjel tvrdý alkohol i pivo. „Po probuzení se cítil dobře a rozhodl se, že pojede na návštěvu do středních Čech. Po dálnici jel podle svých slov poprvé a nezvládl najet do správného jízdního pruhu. Když zjistil, že jede v protisměru, na nejbližším místě uprostřed dálnice přejel do správného jízdního pruhu a pokračoval zpět do Zlína. Tam chtěl opět najet na dálnici a pokračovat do původně naplánovaného místa. V jízdě mu naštěstí zabránili policisté," doplnila mluvčí.

Co dělat, když se dostanete do protisměru, nebo když auto v protisměru na dálnici potkáte, se dočtete zde. Dopravní expert radí, že je důležité na sebe upozornit a zmizet z rychlých pruhů.

