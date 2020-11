Požár ve čtvrtek vypukl v obci Lednické Rovne nedaleko hranic s Českem. V domě pak byla nalezena těla Miroslava a jeho družky Janetty. Následné vyšetřování odhalilo, že požár měl pouze maskovat vraždu, která se v domě odehrála.

Podle informací slovenského deníku Nový Čas byli Miroslav se Janettou ubodáni ve spánku. K vraždě se měl přiznat syn Lukáš, který přijel k rodině na návštěvu. Podle sousedů žije s matkou ve Švýcarsku. „Večer tam byl hluk. Možná oslavovali příjezd syna z prvního manželství,“ uvedl pro zmíněný deník soused.

Lukáše již policie vzala do vazby. Muž se měl k činu přiznat. „Důvodem vazby je obava z možného útěku, z ovlivňování svědků a pokračování v trestné činnosti,“ uvedla mluvčí Specializovaného trestního soudu v Pezinku Katarína Kudjáková.

Lukáš však měl mít komplice, jímž byla třináctiletá nevlastní sestra. Podle informací slovenského deníku Plus Jeden Deň si údajně stěžovala svému bratrovi, že ji rodiče týrají. „Při předcházejících opakovaných slovních konfliktech označovali nezletilou hanlivými výrazy „šla*ka, ku*va, zasílali jí výhružné sms zprávy,“ odvolává se deník na prohlášení o zesnulých.

Video Zavraždily děti své rodiče? - Reprofoto TV JOJ

Soused rodiny byl dokonce svědkem toho, jak Miroslav svým dětem vulgárně nadával. „Fyzicky je netýral, jen jim vulgárně nadával. Párkrát jsem mu domlouval, aby to nedělal. Nejvíc nadával nevlastnímu synovi Michalovi,“ uvedl pro Nový Čas soused.

Sourozenci se měli dohodnout na vraždě, kterou plánovali celý večer. Třináctiletá dívka měla sehnat hořlavinu, jíž polila celý byt, zatímco Lukáš si vzal z kuchyně tři nože. „V případě otce to plánoval udělat rychle, aby ten trpěl co nejméně, a tak, aby nebyly po požáru zjištěné stopy násilného trestného činu v úmyslu vyhnout se trestu,“ píše podle Plus Jeden Deň v soudních dokumentech policie s tím, že otce bodal do krku, hrudníku, břicha a horních končetin.

Následně ubodal Janettu. „Obviněný způsobil ženě početné bodné poranění krku, hrudníku, břicha, horních končetin a s bodným poraněním hrudních a krčních cév,“ stojí nadále v dokumentech. Ve snaze zakrytí stop měl Lukáš se svou sestrou dům zapálit. Hrozí mu až doživotí.