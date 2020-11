Tereza Hlůšková (24) vyhlíží smutné výročí. Pokud mladou Češku z vězení dřív nepustí, 10. ledna začne počítat už čtvrtý rok strávený v pákistánské base. Se svým osudem se už do jisté míry smířila, jak prozradila v dopise, který poslala Blesku. Rozmluvila se také o svých právnících. Zkušenosti s nimi má různé, od jednoho z nich prý přišly nechutné návrhy!

Vše začalo 10. ledna 2018, kdy celníci zadrželi Terezu Hlůškovou na letišti v Láhauru s tím, že v jejím kufru našli bezmála devět kilogramů heroinu. Od té doby sedí mladá Češka v pákistánském vězení a na programu má jen občasné cesty k soudu. Tereza za tři roky vystřídala několik právníků a právě o nich se rozpovídala v dopise, který zaslala Blesku.

Jako prvního Hlůšková najala Čaudhrího Džaváda Zafara. Tomu ale práce nevydržela dlouho. A to hned z několika důvodů. „Můj první právník je lhář, který se nestyděl si vzít několik tisíc euro od mé rodiny a poté mi dělat nechutné návrhy, za což jsem jej vyhodila,“ vysvětlila Tereza v dopisu Blesku. Zafarovy služby využívala jen měsíc, její rodina peníze prý už ale zpátky nedostala.

Tereza se následně spojila s advokátem Ašgarem Dogarem, který její zájmy hájí i dnes. Dogar nicméně od své klientky už také jednou dostal padáka, bylo to pár měsíců po rozsudku soudu, který jí za pašování heroinu uložil trest osm let a osm měsíců odnětí svobody. Tereza podle svých slov z tvrdého trestu vinila advokáta, což ovšem s odstupem času přehodnotila. „Udělal, co mohl, mohlo být hůř,“ napsala Blesku.

Po Dogarovi angažovala právníka Saifa ul Malúka, který se celosvětově proslavil jako obhájce pákistánské křesťanky odsouzené k smrti za rouhání. „Vzala jsem pana Malúka, protože mi jej poradila jedna nejmenovaná česká novinářka, se kterou jsem byla v kontaktu. Bohužel mi neřekla, že pan Malúk nedělá drogové případy, zabývá se rouháním,“ sdělila Tereza. Malúk byl podle ní navíc časově vytížený a příliš se jí nevěnoval.

Nakonec se v dopise Tereza vyjádřila i ke vztahům s rodinou. „Rodině posílám dopisy denně a oni mi každý týden posílají dopisy, odpustili mi a doufám, že se brzy shledáme,“ informovala. Hlůšková u soudu tvrdila, že je nevinná. Stále vyhlíží odvolací soud, kde se bude její nynější obhájce Ašgar Dogar snažit, aby se dostala co nejdříve na svobodu.

Je ale klidně možné, že si mladá Češka bude muset trest odkroutit v plné výši. S tím je ovšem už smířená. „Na závěr chci říct, že každý dělá chyby, což je sice klišé, ale něco na tom je. Já se ze svých chyb poučila, změnila jsem se a nemůžu se dočkat domů. Jestli to bude příští rok, nebo za zbývajících pět let, nevím. To teď záleží na Dogarovi. Mě stále naděje neopouští!“ uzavřela Tereza odhodlaně.