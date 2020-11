Už přes pět let žije táta dvou holčiček Pavel Burda ve velké nejistotě. Tak dlouho svoje dcerky neviděl a neví, jestli je vůbec někdy ještě uvidí. Ačkoliv je soud svěřil Pavlovi do péče, holčičky jsou se svou matkou zřejmě v zahraničí.

Vše začalo v roce 2013, kdy se Pavel a jeho manželka Jaroslava rozvedli. Měli spolu dvě holčičky, dnes jedenáctiletou Barunku a Kristinku, která koncem prosince oslaví osmé narozeniny. Bývalí partneři se rozvedli víceméně v klidu a vše, na čem se dohodli, první roky obě strany dodržovaly. V roce 2015 ale přišla změna.

Jaroslava totiž na konci léta Pavlovi oznámila, že je s dívkami v zahraničí. Nejprve psala o dovolené, pak o pracovní cestě. Pavlovi potom nabídla, že své dcerky může vidět, když se následující den dostaví do anglického Cornwallu, kde se s nimi bude moci sejít v parku. Zorganizovat cestu za tak krátkou dobu bylo ovšem pro tatínka nemožné. Postupem času Jaroslava přestala komunikovat úplně.

Dnes se oficiálně jmenuje Jennifer Chandler, podle policie může vystupovat i jako Jennifer Kandlerová. Stejně jako Barunka s Kristinkou figuruje Jennifer v policejní databázi hledaných osob. Podle Pavla je členkou svědků Jehovových, ke kterým se přidala ještě během jejich manželství.

Pavel z pražských Řeporyjí je ze situace zoufalý. Dcerky viděl naposledy 8. srpna 2015. „Barunce jsem slíbil, že ji doprovodím, až půjde poprvé do školy. K tomu ale nedošlo,“ popsal Blesku v lednu loňského roku, kdy mu soud svěřil Barunku s Kristinkou do péče. To ale bohužel prakticky nic nezměnilo, holčičky jsou zřejmě stále s matkou v zahraničí.

Po Pavlově žádosti policisté po dívkách pátrali už v roce 2017, kdy je našli s matkou v bytě v německém Hofu. Jennifer se ale pak s dívkami opět vypařila, od té doby jejich táta neví, kde jsou.

Pavel se nicméně nevzdává a doufá, že se s dcerkami co nejdříve uvidí. O pomoc při pátrání se opakovaně obrátil i na veřejnost. Pokud někdo má informace o tom, kde se Barunka s Kristinkou v současnosti nachází, může se obrátit na libovolné policejní oddělení nebo zavolat na linku 158.