Mladý Pavel je už dospělý, osmadvacetiletý muž. Jenže kvůli postižení mozku se chová jako mimino a vyžaduje nepřetržitou péči. Jeho matka (48) ho ale zavírala do přístřešku, který dříve sloužil jako chlívek.

Případem se následně začala zabývat policie. „Na podkladě znaleckých posudků a svědeckých výpovědí kriminalisté neprokázali původní podezření z trestného činu týrání svěřené osoby,“ sdělila Právu, který o případu informoval, policejní mluvčí Ivana Jelínková.

Policisté zjistili, že se žena o svého syna řádně starala. Pravidelně mu dávala najíst, přebalovala ho a poskytovala mu dostatečnou péči. Jediné pochybení ženy policisté viděli v tom, že syna umístila do nevyhovujícího přístřešku. „Nevytvořila mu důstojné prostředí, kde by měl trávit volný čas. Z tohoto důvodu policisté odevzdali případ správnímu orgánu k projednání jako přestupek proti občanskému soužití,“ dodala mluvčí.

Synka chtěla jen chránit

Ženin syn Pavel skončil v psychiatrické léčebně v Dobřanech, byl tam umístěn na základě rozhodnutí soudu. Až skončí vyšetřování, bude se moci vrátit ke své matce.

Ta nemá současnou situaci vůbec jednoduchou. „Všichni ze mě dělají bestii. Já to ale myslela dobře,“ řekla Právu žena. Své jednání prý omlouvala tím, že svého syna chtěla pouze chránit. Na zahradě totiž nechali pokácet vzrostlý strom.

Ten ale při kácení poškodil plot a matka se bála, že jí syn uteče. Firma slíbila, že plot opraví, ale nic se měsíce nedělo. „Měla jsem strach, že by Pavlík utekl na ulici. Chodil si pod ten strom hrát, bylo to takové jeho hájemství,“ vysvětlovala.

„Má hrozně rád přírodu, je pořád venku a v baráku za boha být nechce. Tak jsem ho nechala v tom přístěnku. Byl tam spokojený. Trhal si uvnitř papírky. Spát ale chodil domů, přes noc bych ho tam nenechala,“ pokračovala.

V obci, kterou Právo neuvedlo, bydlí přes dva roky. Pro všechny jsou tam trnem v oku. „Někdo mě udal, jiné vysvětlení nemám. Policajti mi řekli, že vlastně ani nevidí důvod, proč sem jezdili,“ dodala.

Syna odložila, pak si ho zas vzala

Svého syna Pavla už jednou ale opustila, a to hned po porodu. „Po porodu jsem ho odložila do kojeneckého ústavu. Po týdnu jsem si ho ale vyzvedla zpátky. Byl jak hadrová panenka. V tu chvíli jsem si řekla, že už ho nikdy neopustím,“ vysvětlila.

Starat se o postižené dítě není ale jednoduché. „Je to pro ni řehole. Musí ho denně přebalovat, krmit a mýt. Navíc ji sužují vlastní zdravotní problémy, má rakovinu a jezdí na chemoterapii do Prahy,“ prohlásila pro Právo sousedka odnaproti. Zavírání muže do chlívku komentovala s tím, že to asi správné nebylo.