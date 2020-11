Býk

V polovině pracovního týdne jste silně nespokojení a stále se vám něco nelíbí. Do zaměstnání chodíte jen ze zvyku a podléháte stresu. Opravdu nejste dobře naladění a vidí to na vás kolegové i nadřízený. Je-li to možné, měli byste dělat raději z domu.