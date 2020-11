Krutou smrtí na místě zahynula máma od dětí Kristína V. (†38) a její matka. K domu dorazila i zásahová jednotka, protože nebylo jasné, zda v něm nezůstává střelec. „Na místě byli tři mrtví, dvě ženy a muž. Pachatelem byl nejspíš právě on,“ uvedli poté policisté. Jak se ukázalo, pravděpodobný pachatel pracoval u vězeňské služby, případ si tak převzala Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).

Neštěstí přežil maličký syn zabité, který mnoho hodin ležel hladový a plačící v postýlce, a také dcera ve školním věku. Ta v době strašné události naštěstí nebyla doma. Motivem činu mohla být podle místních žárlivost a rozchod, který žena údajně plánovala.

Dítě přežilo náhodou, soudí Cimický

„Je jasné, že nenávist, nebo žárlivost jsou velmi korozivní projevy psychiky, které mohou vést až k velmi závažným činům, které končí smrtí. To, že se ze žárlivosti zabíjí, to asi nikoho nepřekvapí, to se objevuje poměrně často,“ poznamenal k události psychiatr Jan Cimický. „Když se daná emoce rozjede, tak náš mozek už nezvládne kontrolu a pak už jde vše samospádem,“ podotýká.

Mnohem důležitější podle něho je fakt, že kojenec přežil. „Myslím, že si na něj v tom rozčilení nevzpomněl, že byl až do takové míry zaujat vraždou. Nemyslím si, že to dítě nechal jen tak naživu úmyslně, protože nechat žít třítýdenní dítě a zabít jeho matku, to už je taky rozsudek smrti, kdyby se na čin včas nepřišlo,“ soudí Cimický.

Rozhodují i nejbližší dny, říká psychoterapeut

Také psychoterapeut Miloslav Čedík vidí jako nejdůležitější přežití miminka. „Zásadní v té strašné tragédii je, že dítě bylo zachráněno. Teď je nejdůležitější, aby se ho ujala širší rodina, někdo blízký. Aby se v co nejranějším věku dostalo do péče, která bude mít charakter rodiny,“ řekl pro Blesk.cz Čedík s tím, že by rozhodně oba sourozenci měli zůstat pohromadě.

Odborník nevyloučil, že se nekonečné hodiny strávené v postýlce v osamění v prázdném domě na chlapečkovi i v tomto raném věku nemohly podepsat. Vidí ale v celé tragédii i jedno velké pozitivum.

„Pokud se co nejdříve dostane do péče dobrých lidí, tak se i tento životní osud může překlopit do dobrého obrazu a to dítě může ve svém budoucím životě fungovat i uspět,“ soudí psychoterapeut, podle kterého nicméně každý člověk pátrá po svých kořenech a pečovatelé musí pamatovat i na to, jak dítěti tuto tragédii jednou vysvětlit.

„Ale na to je teď čas se připravit. Každého člověka zajímá, kdo je jeho maminka, kdo je jeho tatínek. Určitě není vhodné, aby se z toho stalo tabu, aby se to úplně vytěsnilo. Ale samozřejmě musíte volit vhodný způsob, jak to sdělit,“ dodává Čedík.