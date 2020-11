Nejméně 4 mrtvé, dva muže a dvě ženy, a 15 zraněných, z toho 7 těžce, si vyžádalo sobotní řádění několika pachatelů vyzbrojených střelnými zbraněmi a výbušninami. Někteří z nich unikali policii ještě několik hodin po útoku.

K tomu patrně došlo na šesti předem vytipovaných místech v centru rakouské metropole. Podle všeho šlo o stoupence teroristické organizace Islámský stát.

Objevily se i první informace ohledně identity podezřelého. Jak uvedl rakouský žurnalista Florian Klenk, mělo by se jednat o 20letého Kurtina S., který se narodil a vyrostl ve Vídni. Má však albánské kořeny. Podle Klenka pochází jeho rodiče ze severní Makedonie a neprofilují se nijak radikálně. Pokud jde o jejich syna, je to ovšem jiné. Měl být jedním z 90 rakouských islamistů, kteří chtěli v červenci odejít do Sýrie. V tom mu však bylo zabráněno. Podle Klenka nebrala rakouská policie jeho výhrůžky teroristickým útokem vážně.

Podle německého Bildu měl pachatel na Instagramu zveřejnit několik fotografií, na kterých se, kromě jiného, přihlásil právě ke spojenectví s Islámským státem. Na podlahu položil vyskládal z munice slogan Islámského státu a v den útoku údajně poslal videa útoku na redakci satirického časopisu „Charlie Hebdo“ dvěma svým přátelům. V rukou měl rovněž zbraně, které odpovídají výzbroji útočníků z Rakouské metropole. Podle německého Bildu jde o muže, kterého rakouská policie zastřelila.

Řádění fanatiků zachytila řada svědků

Policie podle APA dále pracuje s verzí, že útočníků mohlo být více. Už v noci prohledala dům zastřeleného atentátníka. Uzavřena je stále oblast v centru Vídně, kde se útok v pondělí kolem osmé večer stal. Nefunguje tam ani veřejná doprava, autobusy jsou odkloněny, tramvaje nezastavují na zastávkách blízko zóny. Policie vyzvala obyvatele, aby raději nevycházeli z domů a vyhnuli se centru.

Útok se stal ve čtvrti známé nočním životem, kde se také nachází židovská synagoga. Pozadí atentátu ale dál zůstává nejasné. Podle policie měl útočník u sebe automatickou zbraň, pistoli a mačetu a také atrapu pásu s výbušninami. Zneškodněn policisty byl ve 20:09 SEČ, uvedla v úterý APA.

Preventivní opatření v souvislosti s útokem ve Vídni přijala i česká policie na hraničních přechodech s Rakouskem. Policisté také zvýšili dohled nad významnými židovskými objekty v České republice.

Kvůli atentátu má dnes v 9:00 hodin prostřednictvím videokonference jednat rakouská vláda, na 10:00 hodin má podle agentury DPA naplánován projev k národu kancléř Sebastian Kurz.