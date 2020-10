Řidič dodávky zřejmě předjížděl jiné auto a v protisměru se čelně střetl s kamionem. Řidiče předjížděného auta nyní policie hledá. V sobotu o to požádala mluvčí policie Lenka Vilímková. Také on totiž může pomoci objasnit, jak došlo k havárii, která se černým písmem zapsala do statistik. Letos je to zřejmě nehoda s nejvyšším počtem obětí.

Nehoda se stala na silnici I/35, která je hlavním tahem z východních Čech na Moravu. Dodávka jela od Holic ve směru na Chvojenec a Hradec Králové. Po srážce v ní zahynuli čtyři muži, další dva muži utrpěli zranění a záchranáři je převezli do nemocnice v Hradci Králové. Mezi mrtvými je i řidič dodávky. Řidiči kamionu se nic nestalo, alkohol ani požití drog u něj policisté nezjistili.

Případní svědci, včetně zmíněného řidiče se mohou přihlásit na linku 158 nebo na telefonní číslo 725 871 031.

Provoz na silnici byl kvůli vyšetřování nehody a odstraňování následků srážky omezen téměř osm hodin, muselo se jezdit objížďkami. Policie upozornila řidiče, aby byli při cestách obezřetní a v souvislosti s Dušičkami počítali se zvýšeným provozem, kdy se na cesty vydávají i méně zkušení řidiči.

Podle údajů z policejních statistik se v letošním roce doposud stalo pět nehod s třemi mrtvými. Poslední taková nehoda byla 23. září, když při hromadné nehodě dvou kamionů a čtyř osobních aut na dálnici D1 u Brna zemřeli tři lidé, z toho jedno dítě.