Velká naděje se změnila ve velké fiasko. Ani obrovská amnestie žen odpykávajících si své tresty v pákistánských věznicích nepomůže pašeračce Tereze opustit zdi nenáviděného nápravného zařízení v daleké zemi! Potvrdila to mluvčí českého ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová.

Tereza Hlůšková (24) hnije v pákistánském vězení už od roku 2018. Snaží se, co jí síly stačí, aby se co nejdříve dostala na svobodu. Zkouší to horem dolem, ale nic zatím nezabralo.

Jako další, velmi slibná příležitost jak zvýšit Terezinu šanci na propuštění se jevila plánovaná amnestie. Vyhlásil ji premiér země Imran Chán. K hromadnému propouštění se předseda vlády rozhodl z důvodu šíření koronaviru mezi vězni. Odsouzená pašeračka drog se prý už těšila, že tentokrát už Vánoce určitě stráví doma!

Ovšem chyba lávky! Ani naděje vkládané do amnestie se jí nakonec nevyplní. Webu Extra.cz to potvrdila mluvčí českého ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová. „Amnestie se vztahuje na méně závažné trestné činy, tedy nikoliv na tento případ,“ řekla mluvčí.

Ta také potvrdila, že podle informací české ambasády se v koronavirem zasažené zemi stále ještě čeká na projednání Terezina odvolání. Soudní stání se mělo původně konat 15. září, bylo ale odloženo na neurčito, údajně z důvodu zahlcení orgánů činných v trestním řízení jinými případy.

Celníci v lednu 2018 našli v Terezině kufru na letišti v pákistánském Láhauru téměř devět kilogramů heroinu. Soud má za to, že bývalá luxusní společnice měla v plánu drogu propašovat přes Abú Zabí do Irska. Od roku 2019 si odpykává trest odnětí svobody na 8 a půl roku. Rozsudek, který ji k tomu donutil, ovšem stále není pravomocný a Hlůšková sama tvrdí, že je nevinná.