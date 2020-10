Americká profesorka Carrie O’Connorová tahala těžký balík do výtahu, když břemeno nešťastnou náhodou aktivovalo tlačítko signalizující, že jsou dveře zavřené. Výtah se tudíž rozjel do prvního patra, kam si jej před tím přivolal jiný obyvatel domu. Žena zůstala uvězněná mezi klecí a zdí výtahové šachty. Zemřela na udušení.

Carrie O’Connorová (38) se 14. září snažila dopravit do svého bytu krabici přes dva metry dlouhou a vážící 36 kg. Smůlou bylo, že bydlela v Bostonu v jednom z historických domů, v nichž jsou stále v provozu zdviže přezdívané jako „ptačí klícky“. Ačkoli tyto výtahy v sobě mají kus dějin, mají také své nevýhody a technické mouchy. Kvůli jedné z nich profesorka zemřela.

Jak informovala americká média, křik nebohé ženy slyšeli i někteří z nájemníků domu, ale bohužel jí už nebylo pomoci. „Bylo to děsivé. Už nikdy v životě nechci něco takového slyšet. To nebyl křik... Ale nedovedu popsat, co to vlastně bylo,“ řekl televizi CBS Boston jeden z obyvatel domu Leanne Scorzoni.

Podle svědectví lidí z domu, jak je zachytila média, šel v jednom okamžiku kolem soused a varoval profesorku, aby si dávala pozor. Zřejmě si byl vědom toho, že při nešikovné manipulaci s balíkem by mohlo dojít k nějakému neštěstí. Netušil, že za pár chvil se jeho předtucha naplní. Během nakládání balíku si v suterénu kabinu přivolal někdo jiný a čekal. Po mylné signalizaci o zavřené kleci se výtah rozjel dolů k němu a strhl přitom O’Connorovou s sebou.

Vyšetřovatel Martin Guiod uvedl, že výtah nebyl porouchaný a za vše může selhání lidského faktoru. Jeden by sice řekl, že v dnešní době v západních zemích podobná benevolence k bezpečnosti výtahů nemůže existovat, ale skutečnost je očividně jiná.