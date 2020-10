Jihočeská policie rozplétá případ loupežného přepadení, ke kterému došlo na Prachaticku u obce Perlovice. Neznámý muž, s rouškou a extrémně černými vlasy, přepadl u vojenského bunkru ženu. Ukradl jí pouze telefon, nastříkal jí ale do očí pepřový sprej.

K loupežnému přepadení došlo v lese v katastru obce Perlovice. Žena se s neznámým mužem poprvé potkala u lehkého bunkru řopíku. Ten je součástí tamní naučné stezky. Do té doby nijak nezajímavý muž se pak stal neřízenou střelou.

„Já jsem se u toho řopíku na chvilku zastavila, když jsem odcházela, mohlo být někde půl čtvrté, tak akorát přicházel nějaký chlap, mohl mít něco mezi 35 – 40 lety, byl vyšší než já, měl asi 170, možná něco víc centimetrů,“ řekla pro pořad Na Stopě přepadená žena.

Kriminalista David Postl v pořadu řekl, že se muž s ženou na chvilku zastavili a velmi krátce spolu měli hovořit. Žena muži řekla dobrý den, ten jí odpověděl „ahoj“. „To byl jediný kontakt, ke kterému došlo. Žena následně pokračovala na obec Záblatí, pachatel se pravděpodobně po chvíli vydává za ní,“ dodal kriminalista.

Zhruba po 300 metrech muž ženu doběhl a poté na ní zaútočil. „Já už jsem ho úplně pustila z hlavy, ten chlap nebyl ničím zajímavý. Snad jen tím, že měl úplně extrémně, ale fakt extrémně černé vlasy. Na krátko, na pěšinku česané. Měl tmavou pleť, ale myslím, že Rom to nebyl,“ dodává žena.

Po chvilce za sebou slyšela kroky, myslela si, že je to běžec a šla stranou. Ale byl to muž, se kterým se před tím setkala, ten jí rovnou napadl. Do obličeje jí pak nastříkal pepřový sprej. „Co mi utkvělo v paměti byla ta jeho rouška. Ze silné látky, černá, na straně měla takový cvoček, kamínek, nevím,“ upřesňuje napadená.

Muž chtěl ženě strhnout batoh a znemožňoval jí pohyb. Muž batoh vzal a vysypal. Požadoval mobil, žena ale řekla, že ho nemá. Nakonec ho ale v batohu našel, vzal ho a utekl. Nevzal si nic jiného, v batohu byla hotovost a foťák, vše tam zůstalo.

Žena chtěla utéct, nemohla se ale vůbec zvednout. Poté se jí podařilo z cesty odplazit. „Měla jsem strach, že se vrátí. Tam jsem čekala asi několik hodin,“ dodává s tím, že poté došla k nejbližšímu domu, a poprosila o telefon.

Policie prosí o pomoc širokou veřejnost! Pokud muže poznáváte, nebo jste ho poblíž místa činu potkali, či víte, o koho konkrétně jde, zavolejte na linku 158.