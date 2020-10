Stephanii Nelsonovou (33) zadrželi v červnu 2019 nedaleko Londýna, když převážela kilogramy kokainu. Jen o 20 minut dřív si tehdy vyzvedla dvě cestovní tašky od svého expřítele, naložila je do speciálně upraveného zavazadlového prostoru a vyjela. Bývalého partnera ale již nějakou dobu policie sledovala, brzy ji proto zastavili a prohledali.

Vystudovaná zdravotní sestra v době, kdy ji zadrželi, měla rozjetý byznys v oblasti ženské krásy a byla čytři měsíce těhotná. Vyšetřování trvalo, porodila proto za vazebními mřížemi. Původní obžaloba v přepočtu na 21 milionů korun se snížila na 300 tisíc, z kterých bylo nakonec pouhých 1 230 korun. Tedy tolik, kolik měla v době zadržení u sebe a v této výši dostala i pokutu. Víc jí nedokázali. Ani podle pohybu financí na jejím účtě, ani podle majetku.

Spoluobžalovanému Johnu Markhamovi (54), otci tří dětí a bývalému příteli Nelsonové, naopak prokázali, že jí vědomě předal větší množství kokainu o čistotě 83 %. Měl se obohatit o 15 milionů korun, ale k zaplacení dostal vyměřeno také jen v přepočtu necelých 100 tisíc korun. Tolik totiž stálo jeho auto, což byl jeho jediný majetek v okamžiku zadržení.

Markham ale na rozdíl od Nelsonové k pokutě vyfasoval ještě trest odnětí svobody na 9 let. Obhájci Nelsonové se snažili soud přesvědčit, že netušila, co v předávaných taškách je a že byla pod vlivem násilnického expřítele. Vyšetřovatelé ale žádný nátlak nebo agresi prý ve sledovaném období nevysledovali, napsal Daily Mail. Pádné důkazy o tom, že by o drogách věděla, ale také nenašli.

Nelsonová se nyní stará o nově narozeného kojence a o své starší dítě, sedmiletého syna. Otázka, zda drahé cesty do Středomoří, pobyty v luxusních hotelích a prosluněné dny strávené na soukromých jachtách platila výlučně z poctivého zisku svého salonu krásy, zůstává nadále záhadou.