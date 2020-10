Catrel Walls byl zadržen chicagskou policií poté, co sexuálně zneužil malou dívku během online výuky. Žáci spolu s učitelkou mohli vidět, jak si Cartel sundal kalhoty a nutil dítě k orálnímu sexu.

Dle státního zástupce se dívka bránila, ale starší teenager ji uhodil a dál ji nutil k orálnímu sexu. Holčička, která je Catrelova sestřenice, zůstávala přes den v domě jejich babičky, kde mladík bydlel. Dále přiznala, že to nebylo poprvé, co ji Walls sexuálně zneužil. Její otec, který je ředitelem školy, je zprávou zdrcen a odmítá mluvit do médií.

Ještě ten den byl policií zadržen. Bez většího nátlaku se k incidentu přiznal a vyšetřovatelům sdělil, že dívku sexuálně zneužíval více než rok. „Nevím, proč jsem to udělal. Omlouvám se,“ sdělil při rozhovoru se státním zástupcem. Walls je v posledním ročníku střední školy a nedávno u něj byla diagnostikována hyperaktivita, která zhoršuje jeho schopnsot sebekontroly, sdělil jeho advokát.

Soudce Charles Beach odmítl možnost splacení kauce pro Wallse, který nyní čelí obvinění ze sexuálního predátorství. „Opakující se incident zneužívání po dobu jednoho roku mě vede k přesvědčení, že nařízením se viníkovo chování nezmění,“ okomentoval soudce své rozhodnutí. Další soudní přelíčení se odehraje v prosinci.