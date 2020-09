Liberečtí policisté dopadli muže, který sexuálně zneužil malou dívku, u malého chlapce se o to pokoušel. Dívce velmi pomohla aktivní občanka, který muže hledala, když se dozvěděla o tom, co chtěl po chlapci. Muž je ve vazbě.

Od 6. září pátrala liberecká policie po muži, jež se do hledáčku kriminalistů dostal tím, že v Harcově oslovil nezletilou dívku a chlapce. Chtěl je vlákat do své léčky. Nejdříve oslovil chlapce, kterého potkal na ulici a účelově se ho zeptal, zda mu s něčím nepomůže. Klučina se ho ale bál a utekl. A udělal dobře.

Podezřelý muž pak o hodinu později potkal ve stejné lokalitě u místního lesíka dívenku. „Pod smyšlenou záminkou ji vlákal dál do lesního prostoru, čehož později zneužil. Z jeho spárů ji zachránila 41letá místní žena. Ta si všimla, že téhož dne postával v jejich čtvrti a jeho vzezření v ní vzbuzovalo nepříjemný pocit. Jakmile se později doslechla, že místního chlapce někdo obtěžoval, vzpomněla si na něj a začala ho po okolí hledat,“ popsala policejní mluvčí Ivana Baláková.

Aktivní občanka došla až do nedalekého lesíka, kde podezřelého muže překvapila ve chvíli, kdy sexuálně obtěžoval malou školačku. „Okamžitě ho okřikla a on z místa činu utekl. Děvčátko potom doprovodila domů a zavolala naši tísňovou linku 158. To, že se žena vydala podezřelého hledat, dívce velmi pomohlo,“ popsala dále Baláková. Dívenka byla po útoku paralyzována a nedokázala by si sama zavolat pomoc.

Na základě důkazních materiálů pak policie muže zadržela a obvinila ze zločinu pohlavního zneužití. „V případě malého chlapce ve stadiu pokusu, a v případě dívky z dokonaného skutku. Vyšetřovatelka libereckého územního odboru policie následně podala státnímu zástupci podnět na jeho vazební stíhání. Důvodem byla naše obava z toho, že by ve své trestné činnosti na svobodě pokračoval,“ dodala Baláková s tím, že soudce a státní zástupce byli stejného názoru. Muž tak skončil ve vazbě.

Baláková na konec upozornila, že rodičům z Harcova, mezi kterými se tato informace o muži šířila, může spadnout kámen ze srdce. Žádné nebezpečí jejich ratolestem už nehrozí.