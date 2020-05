Je mu patnáct let, ale v osadě, kde Noro žije, platí za nebezpečného člověka, který nejde pro brutální jednání daleko, a cizí mu nejsou ani oplzlosti. V Prakovcích na Slovensku mu místní říkají obojživelník. To, co ale předvedl nyní, zarazilo i ty nejotrlejší. Údajně totiž sexuálně zneužil svého mladšího brášku (8) i jeho kamaráda (5).

„Přiběhl ten Fabián s pláčem a říká mi: ,Babi, víš, co se stalo?' Co? ,Norik mě vzal do lesa.' A proč tě tam vzal? ,No, svlékl mi kalhoty dolů a...' no, nechci se k tomu už ani vyjadřovat,“ popsala televizi JOJ paní Božena, babička zneužitého chlapce i podezřelého Nora. Podle ní si Noro jako cíl vybral i o tři roky mladšího kamaráda jeho bratra. „Vzali ho do toho lesa s sebou. Tam ho obtěžoval. Nejradši bych byl, kdyby si ho vzali k výslechu. Ještě mu dal 3 centy na mléko,“ popsal otec druhého chlapce Róbert.

Obě děti jsou nyní z traumatizující události v pořádném šoku. Noro se měl údajně po zadržení policii ke všemu přiznat, ničím se prý netajil. Zneužívat měl přitom chlapce asi jen 200 metrů od místa, kde bydlí. V lese nedaleko osady měli dokonce postavený dřevěný přístřešek.

Případem se už začala naplno zabývat policie. „Spišskonovoveský policejní vyšetřovatel v této souvislosti zahájil trestní stíhání pro trestný čin sexuálního zneužívání. Vzhledem k okolnostem a citlivosti případu a také k ochraně nezletilých osob není vhodné poskytovat více podrobnějších informací. Doposud nebylo vznesené žádné obvinění na žádnou konkrétní osobu,“ uvedla pro TV JOJ mluvčí policie Lenka Ivanová.

Podle babičky zneužitého chlapce se nad ním jeho starší bratr několikrát sexuálně ukájel. Sklony měl ale i k velkému násilí. „On by zabil kohokoli. I mě,“ svěřila se. Místní lidé si tak přejí jediné. Chtějí, aby šel Noro na léčení, na psychiatrii a v nejlepším případě do vězení.