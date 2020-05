Lidé z městečka Dothan v Alabamě jsou otřeseni. Tento případ podle nich je, jak napsal britský server Metro, nejhorší zločin, jaký kdy byl v jejich městě vyšetřován.

Video dvojice umístila na pornografické stránky pro předplatitele. Po nějaké době anonym nahlásil záznam FBI. Video se posléze dostalo do rukou místním vyšetřovacím úřadům, které začaly jednat a dvojici po nějaké době dokázaly najít. O víkendu policie vtrhla k nim domů a zadržela je.

„Děláme vždy vše pro to, abychom naše děti a vnuky a vnučky ochránili před takovými zly, jako je právě to, které se tady událo. V tomto případě byli pachateli ti, kdo měli oběti naopak chránit před podobnými zločiny. A to je velmi vážné,“ řekl šéf místní policie Tony Helms.

Nevyjasněné bližší informace o tom, v jakém rodinném vztahu přesně byl nebo nebyl obžalovaný ke zneužité holčičce (1), případně v jakém vztahu jsou v současné době oba pachatelé, je součástí vyšetřování, které se teprve rozbíhá.