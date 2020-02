Vše mělo začít před 21 lety na dovolené v Portugalsku, když bylo dívce 11 let. „V bazénu mu musela vytahovat míček z plavek. Za rok na další dovolené ji nutil, aby mu sahala na ztopořený penis,“ řekla státní zástupkyně Marcela Šímová. Doma při ukládání holčičky na noc jí měl podle obžaloby intimně osahávat a to i přesto, že se to holčičce nelíbilo a měla se bránit. „Od šestnácti let mu musela dívka sahat na ztopořený penis, když jí bylo 18 let, začal ji opakovaně znásilňovat. Když jeli autem, tak u Tábora dívku nutil k tomu, aby za jízdy ukazovala prsa řidičům kamiónů, které míjeli,“ uvedla Šímová.

Teror doma

Martin H. měl podle obžaloby dívku i matku týrat. „Nesměly chodit ven, určoval jim, co si mají vzít na sebe, mlátil je a nadával jim. I když měla dívka vlastní bankovní účet a k němu kartu, nesměla bez jeho svolení vybírat a když ano, peníze mu musela odevzdat. Manželka pak musela celou svou mzdu posílat na účet dceři a nic jí nezůstalo,“ dodala Šímová. „Když dívka chodila do školy, zakazoval jí stýkat se s kamarády, všude ji doprovázel a také jí nadával, děvko, svině, hajzle,“ uvedla Šímová.

Vinu odmítá, byla to láska

Martin H. vše odmítá a tvrdí, že dívka ho milovala a on ji. „Nic z toho není pravda. Když byla nezletilá, nikdy jsem na ni nesáhl. Při ukládání ke spaní jsem ji někdy pohladil, ale ne v tom smyslu, jak je uvedeno v obžalobě. Ano, od 16 let jsme měli spolu sexuální hrátky a také mně hladila ztopořený penis a od 18 let jsme souložili. Na náš první pohlavní styk jsme čekali do jejích 18. narozenin. Ona mi říkala, že mi dá panenství jako dárek. Vše bylo dobrovolné. Nikdy jsem ji k souloži nenutil. Souložil jsem pak nějaký s dcerou i s její matkou,“ řekl Martin H.

Prohlásil, že za vším je msta jeho o 16 let starší zhrzené manželky. „Ona chce zničit naši lásku. Její dcera miluje mě a já ji. Naši lásku jsme museli tajit před manželkou i před okolím. Vše, co se teď děje je činem zhrzené ublížené její matky, mé manželky,“ prohlásil Martin H. Soud pokračuje výslechy svědků. Za týrání, sexuální zneužití a znásilnění hrozí Martinu H. až deset let vězení.