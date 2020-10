Veliká tříska zranila muže z Berounska. Při práci se mu zapíchla z vnitřní strany do předloktí. Zdravotníci ho přepravili do nemocnice. Hlavně ale varovali případné zachránce, aby se ji v žádném případě nepokoušeli sami vyjmout. Proč?

Tak na tohle zraněný muž a jeho kolegové nikdy nezapomenou. Při práci se dřevem se mu do předloktí zapíchla dlouhá několikacentimetrová tříska. Svědci zavolali na linku 155.

Posádka záchranné služby Středočeského kraje dorazila na místo do tří minut a o zraněného začali pečovat. „V ráně bylo třískou natlačeno několik vrstev z oblečení zraněného. Záchranáři zajistili muži žilní vstup a podali mu nezbytné léky proti bolesti," uvedla mluvčí Petra Effenbergerová na Facebooku.

Muže následně záchranáři transportovali do nemocnice v Hořovicích na oddělení chirurgie. Tam se o něj postarali lékaři a personál nemocnice.

„Špunt“ nevytahujte!

Když se někomu stane, že má v těle zabodnutý jakýkoliv předmět, je důležité se řídit jedním pravidlem! A to předmět nikdy nevytahovat. „Takové předměty v ráně fungují jako „špunt“. Vyndání tohoto „špuntu“ může spustit u zraněného masivní krvácení, které by se vám ani nemuselo podařit zastavit. Život zraněného by byl v ohrožení," popsala mluvčí.

Do příjezdu nebo příletu záchranářů proto pečujte pohodlí a bezpečnost zraněného, kontrolujte jeho životní funkce a vyčkávejte na příchod profesionálů.