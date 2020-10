Julie dala novorozenou Káťu do skříně: Prý doufala, že umře hladem! (Autor: VKontaktě)

Hrůzná událost se stala v ruském městě Karpinsk, které leží ve Sverdlovské oblasti. Případ celé město doslova šokoval. Máma, která je v médiích známá pouze jako Julia, prý chtěla utajit narození dalšího dítěte, a tak holčičku dala do skříně, kde ji nechala hladovět. Miminko bylo objeveno šťastnou náhodou.

„Jsme z toho naprosto v šoku, jsme v podstatě jako vesnice, všichni se tu známe,“ popsala dojmy sousedka Irina pro server E1.ru. „Má dvě další děti, chodí do školy upravené a čisté. Nikdo by do ní neřekl, že udělá něco tak strašného,“ dodala.

Julie, která má ještě syna (13) a dceru (3), chtěla prý utajit, že se jí narodilo další dítě. Údajně ho chtěla nejprve zabít, ale pak to nedokázala, a tak dala holčičku Káťu do sportovní tašky a tu zavřela do skříně. Prý doufala, že miminko umře hlady. Děťátko se narodilo už v dubnu a dodnes podle místních přežilo jenom díky tomu, že mu třináctiletý bratr tajně nosil vodu a zbytky.

„Máma mu asi vyhrožovala, že to nesmí nikomu říct,“ mínila sousedka. Káťa byla nalezena šťastnou náhodou, když během oslavy nejstaršího syna jedna z kamarádek Julie zaslechla slabounký pláč a šla se podívat, odkud se zvuk bere. Děťátko, které měsíce živořilo ve skříni, bylo ihned převezeno do nemocnice a dvě starší děti byly matce odebrány.

„Je těžké tomuto hroznému příběhu uvěřit, ale zřejmě je to celé pravda,“ uvedl pro server zástupce oblastního ministerstva vnitra Valeriju Golerich. „K potvrzení informací je nutné získat lékařský posudek, ale vypadá to, že zmíněná žena byla skutečně matkou dítěte. Ačkoliv nebyla během těhotenství registrována na žádné prenatální klinice. K porodu nejspíš došlo doma,“ dodal.

Takto vypadala nebohá dívenka po nalezení.