Incident se odehrál 7. srpna 2018. Jedna z návštěvnic, poškozená, se tehdy rozhodla jít umravnit dítě, které podle spisu mimo jiné topilo vrstevníka. Do dění se zapojila kromě matky nevhodně se chovajícího dítěte také obžalovaná, jež podle obžaloby začala ženu, která dítě napomenula, napadat.

Do sporu se pak vložil další návštěvník koupaliště a snažil se ženy dostat od sebe. Další obžalovaní se pak rozhodli zakročit. Napadený muž skončil v nemocnici se středně těžkým zraněním.

Svědek, který byl na koupališti v době incidentu, uvedl, že rvačku mezi obžalovanými a poškozeným neviděl kvůli davu lidí. „Slyšel jsem dvě ženy, jak se dohadují, že cikáně topilo menší dítě, plavčík to uklidnil," řekl dnes soudu. Plavčík, který dnes také vypovídal, se roztržku žen podle svých slov snažil zpočátku zastavit. Když se ale začalo do dětského brouzdaliště, kde se celá věc stala, sbíhat více návštěvníků, vzal telefon a zavolal pomoc. „Potom jsem ošetřoval člověka, který seděl na lavičce," řekl s tím, že šlo o poškozeného Davida Michajlaka. „On mně řekl, že nevydrží, když někdo mlátí ženskou, to byla jeho nějaká čest," dodal svědek.

U soudu dnes vypovídala také matka nevhodně se chovajícího dítěte. Žena, která zasáhla, podle ní držela její dítě za ramena, říkala, že už ho má plné zuby, a praštila s ním o vodu. Žena byla podle svědkyně drzá, vulgární a opilá. Připustila, že její syn druhé dítě topit mohl, podle ní ale vrstevník tvrdil opak.

V Dubí se krátce po incidentu uskutečnila demonstrace Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS). V souvislosti s protestní akcí příznivců krajní pravice policie trestně stíhá osm lidí.