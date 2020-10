Lesbický pár Maria Malveirová (19) a Mariana Fonsecaová (23) měl trestní rejstřík čistý jako lilie, přesto se neštítil odporné a brutální vraždy. Kvůli dědictví. Bestiální dívky se „inspirovaly“ seriálem Dexter o sympatickém zabijákovi, který se dopouští, aniž by ho kdokoli podezříval, ohavných sériových vražd.

18. března 2020 pohledné dívky uškrtily hotelového pracovníka Dioga Goncalveho v jeho bytě, když si Marii pozval k sobě do bytu. Slíbila mu totiž, že mu předvede erotický tanec na klíně. Místo toho mu připravila pomerančový džus s diazepamem, silným sedativem. Pak, už s přítelkyní, ho přivázaly k židli, uškrtily a uřízly mu prst.

To vše proto, aby se dostaly přes jeho mobil k částce v přepočtu 1,8 milionu korun. Pomocí uříznutého prstu překonaly zabezpečení mobilu oběti, a pak se dostaly i do jejího internetového bankovnictví, přes které jí vybílily účet. Peníze Diogo získal jako součást dědictví poté, co jeho matku v roce 2016 přejelo auto.

Bestie s hezkou tvářičkou pak mrtvolu několik dní vozily ve dvou autech - ve svém a v Diogovu mercedesu. Po celou dobu z jeho mobilu posílaly zprávy na facebook, aby jeho přátelé nepojali žádné podezření a mysleli si, že je v pořádku a naživu. Po třech dnech se zrůdy jeho těla po částech zbavily. Hlavu, ruce a nohy pohodily nedaleko města Tavira v provincii Algarve a trup shodily z útesu nad nádhernými plážemi ve městě Sagres.

Vražedkyně chtěly, aby to vypadalo jako sebevražda, proto nechaly Diogovo auto odstavené nad útesy a trup se snažily odhodit daleko do vln. Dost se ale při tom sekly - tělo totiž nedopadlo do vody, nýbrž jen na skály pod srázem. Zanechaly tak na místě klíčové stopy pro vyšetřovatele.