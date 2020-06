V roce 2016 měla Romana (44) a její dcera Lucie (12) těžkou autonehodu. V autě s nimi jela ještě Lucčina babička. Její stav byl natolik kritický, že lékaři nevěřili, že přežije. Romana se léčí z psychického otřesu dodnes a malá Lucka přišla o levou paži těsně u ramene. I přes ránu osudu je malá Lucie veselá a samostatná slečna, která má spoustu koníčků a plánů. Usnadnit by jí to mohla speciální protéza, která stojí 1,4 milionu korun. Pomoci chce Konto Bariéry a charitativní akce Run and Help, která kvůli koronaviru odstartovala netradičně.

V roce 2016 měla Lucie, její maminka Romana a babička těžkou autonehodu. Náraz do stromu byl tak silný, že způsobil všem třem těžká zranění. Lucka přišla o levou paži těsně u ramene a vypadalo to, že nebude moci ani chodit. Naštěstí díky úsilí lékařů musela dívka používat vozík jen pár měsíců během rekonvalescence.

Její maminka Romana, která seděla za volantem, dodnes neřídí a léčí se z psychického otřesu. Samotné jí také hrozilo, že nebude moci chodit. O Lucčině babičce si lékaři mysleli, že nepřežije. Jak se svěřila Romana časopisu Můžeš, u její matky byla podceněna následná péče, takže je trvale odkázána na invalidní vozík.

Lucka: Tkaničky si zavážu, culík nezvládnu

Lucka miluje zvířata, doma se stará o morče, kočku, králíka a u tatínka má holuby. Ráda jezdí na koni, jezdí na letní tábory s koňmi a ráda se o ně stará.

To, že nemá paži, jí nebrání v tom, aby jezdila na kole, kolečkových bruslích, chodí také do baletu. Jak řekla časopisu Můžeš, má spoustu kamarádů, které hravě porazí v páce, a ve škole nemá kvůli svému handicapu žádné problémy. Jednou by si ráda zahrála ve filmu. Většinu věcí Lucka zvládá i bez ruky.

„Tkaničky jsem se naučila zavazovat z nudy už v nemocnici. Ale nezvládnu oddělit bílek od žloutku přeléváním obsahu vajíčka, když při pečení potřebuji připravit sníh. Culík je taky problém, ale to se naučím s pomocí vysavače. Taky lakování nehtů je svízelné,“ řekla Lucka časopisu Můžeš.

Lucce by měla pomoci speciální bionická protéza. Jednu už dívka měla, z té už ale vyrostla, navíc loket se pohyboval pouze mechanicky a později se protéza i porouchala. Novou protézu pro ni finančně podpoří Konto Bariéry prostřednictvím dalšího ročníku projektu Run and Help, kterého se můžete zúčastnit i vy. Letos má totiž kvůli pandemii koronaviru jinou podobu, než pět předchozích ročníků.

Projekt Run and Help pomáhá nejen Lucce

Letos se neběhá na školních hřištích, ale proběhnout se a pomoci může letos každý kdekoli a kdykoli. Výtěžek pomůže nejen Lucii, ale i dalším lidem s handicapem. Patronkou ročníku je česká horolezkyně Klára Kolouchová.

Kouzlo projektu Konta Bariéry spočívá v tom, že si ho všichni účastníci upraví na míru. Každý rok na jaře se projektu účastní desítky škol a školek, které běhají pro děti s handicapem. Vzhledem k okolnostem letos Konto Bariéry přišlo s novinkou - tzv. virtuálním během. Do projektu se tedy může zapojit kdokoli, kdekoli a kdykoli. Minimální startovné je 20 Kč a délka trati je zcela libovolná. Není nutné běžet, stačí se projít s rodinou nebo kamarády. Běhat a pomáhat je možné až do 12. července 2020.

„V tak trochu jiné době zkoušíme tak trochu jinou formu pomoci. Pojďte do toho s námi, každý metr, každá koruna pro Lucku se počítá,“ vyzývá ředitelka Konta Bariéry Božena Jirků.

„Ještě minulý rok jsem o tomto čase běhala po Himalájích,“ říká česká horolezkyně Klára Kolouchová, „letos běhám pro dobrou věc. Run and Help je skvělý projekt a já jsem jeho hrdou patronkou. Je to jednoduché - nazujte si tenisky a vyrazte,“ doplňuje Klára Kolouchová.

Chcete pomoci Lucii získat bionickou protézu? Konto Bariéry proto pro Lucku otevřelo sbírku na svém transparentním účtu č. 17111444/5500 pod variabilním symbolem 10620.

Run and Help neboli Běhání, které pomáhá, je projekt Konta Bariéry. Jedná se o šňůru charitativních běhů, do níž se mohou zapojit jednotlivci i skupiny, například školy, školky, firmy, úřady, spolky, ale i parta kamarádů nebo sportovní oddíl. Peníze, které běžci věnují, pomohou lidem se zdravotním postižením. Podstata projektu je jednoduchá – za každý uběhnutý kilometr, kolečko nebo ovál zaplatí každý účastník domluvenou částku. Účastníci si také sami mohou určit, komu bude jejich pomoc adresována.