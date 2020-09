Chovatelka přitom znala gorilu většinu jeho života. Malabo, devětadvacetiletý statný gorilí samec, pronikl do vnitřních prostor zoo, kde nic netušící žena prováděla obvyklé snídaňové rituály.

Zaměstnankyně zoo byla na místě stabilizována záchranáři, než ji odvezli ve vážném stavu do Madridské nemocnice. Vyšetřování převzala Městská policie v Madridu, jelikož je případ klasifikován jako pracovní úraz.

„Vzhledem k události, ke které ráno došlo s chovatelkou goril, sdílíme informace a přejeme rychlé zotavení tohoto pracovníka,“ vydalo prohlášení vedení zoo. „K události došlo v neděli kolem desáté ráno, kdy chovatelka s devatenáctiletou praxí u nás vstoupila do vnitřních prostor pro snídani, úklid a přípravu výběhů,“ zaznělo v prohlášení.

Žena se po vstupu do ohraničeného prostoru setkala s Malabem, který se nějak dostal z výběhu přes troje bezpečnostní vrata. Způsob, jakým se zvíře do oblasti dostalo, je interně vyšetřován. „Je třeba poznamenat, že je tento prostor určen jen pro správce a není z něj přístup do veřejného prostoru,“ uklidnila zoo své návštěvníky.

Týmu pracovníků v zoo se podařilo zvíře zabezpečit anestetiky, načež ho následně přenesli do jeho vnitřní ubikace. „Všimněte si, že byl gorilák vychováván jeho ošetřovateli od chvíle, kdy se narodil s ochranitelským chováním vůči své skupině a blízkým pečovatelům,“ dodala zoo v prohlášení.