Vlak dopravce SD Kolejová doprava vykolejil na trati mezi Teplicemi a Lovosicemi v 8:36. "Vykolejilo pět vozů, tři vozy na řehlovickém zhlaví lehly na bok," uvedla Pistoriusová. Značné škody jsou podle ní na železničním svršku a stržená je trakční brána. "Ve vykolejeném stavu byly vozy tažené přes celou stanici," dodala. Na místo byl podle ní povolán vyprošťovací tank drážních hasičů z Prahy.

Ráno se v Ústeckém kraji stala na železnici ještě jedna nehoda. Na Chomutovsku se střetl osobní vlak s automobilem. Zranění utrpěl řidič a jeden ze tří spolujezdců ve vozidle. "Jeden muž utrpěl velmi vážná zranění a byl převezen do ústeckého traumacentra. Druhý muž byl se středně těžkým zraněním převezen do chomutovské nemocnice," uvedl mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník. Nehoda se stala v obci Otvice v 6:14. "Bylo to na nechráněném železničním přejezdu u obchodního centra," dodala mluvčí policie Alena Bartošová. Okolnosti nehody policie vyšetřuje.

V posledních týdnech se stalo na železnici více nehod. Nejtragičtější byla červencová srážka vlaků u Perninku na Karlovarsku, při které zemřeli dva lidé a více než 20 se zranilo. Další tragická nehoda se v polovině července stala u Českého Brodu, kde osobní vlak narazil do zadní části nákladního expresu. Při nehodě zemřel strojvedoucí. V polovině srpna ve Mstěticích u Prahy vykolejily vagony poblíž železničního přejezdu. Na vlečce ujelo 32 odstavených vozů, z nich sedm vykolejilo. Škoda přesáhla dva miliony korun a dva lidé utrpěli zranění. V září v Kdyni na Domažlicku se srazil osobní vlak s technickým vozidlem. Záchranáři ošetřili a převezli do nemocnic 20 lidí, z toho čtyři byli vážně zranění.