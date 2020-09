Cestující už byli připraveni, že z vlaku v klidu vystoupí, přišel ale ničivý náraz. Všichni v motoráku a jeden člověk v lokomotivě, celkem 19 lidí, se zranili.

„Došlo k nedovolené jízdě osobního vlaku z Klatov do Domažlic za odjezdové návěstidlo, které bylo v poloze zakazující jízdu. Vlak následně vjel do postavené vlakové cesty pro služební vlak a došlo ke srážce,“ popsal situaci mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

délka: 00:34.60 Video Ve Kdyni Ve Kdyni na nádraží se srazil osobní vlak s lokotraktorem táhnoucím měřící vůz. HZS PK

Strojvedoucí se ale snažil soupravu zabrdit. „Dopravní vůz jevil známky brzdění celou dobu. Je možné, že došlo ke zhoršeným adhezním (přilnavost - pozn. red.) podmínkám vozidla,“ uvedl ředitel Odboru provozu osobní dopravy ČD Tomáš Mohr. Motorák prošel začátkem týdne kontrolou, byl prý v pořádku.

Na místě se ale spekulovalo, že na vině mohou být zarostlé koleje. „To víte, ta tráva klouže,“ nadhodil jeden z místních. Minulý týden byl sice provedený v kolejišti postřik, trať je ale trávou dost zarostlá.

Brzdil, pískoval, ale…

„Strojvedoucí do poslední chvíle zůstával na stanovišti a dělal vše, aby vlak zastavil,“ uvedl Tomáš Mohr a dodal: „Použil i pískovací zařízení. Na každé straně vozu je zásobník s pískem, ten je naveden přímo pod kola na kolejnici. Strojvedoucí jej může použít, aby zlepšil adhezní podmínky.“

Vážně zraněného strojvedoucího museli ze zdemolované kabiny vyprostit hasiči. \Má se jednat o zkušeného zaměstnance, který vlaky řídí už 17 let.

Byla to hrůza

„Vezli jsme malého do školy, a to už jezdilo plno sanitek, hasičů. Vraceli jsme se kolem nádraží, záchranáři už ošetřovali zraněné, přistával vrtulník. Říkali, že vlak nezabrzdil, projel červenou a pak narazil do té lokomotivy. Nebyl to hezký pohled,“ popsal Radek Andrle (32) z Domažlic.

„Poškození mohou na adrese odskodneni@cd.cz nárokovat odškodnění," uvedla mluvčí ČD Gabriela Novotná.

Škody na motoráku jsou předběžně vyčísleny na 4,2 milionu, na lokomotivě, která táhla měřící vůz, půl milionu a na kolejích 50 tisíc. „Teprve budeme zjišťovat, jestli nevznikla škoda i na měřícím voze, kde jsou citlivé přístroje,“ uvedla mluvčí správy železnic Radka Pistoriusová.