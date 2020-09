Poté, co mohutný pes na molu sklouzl do vody, s sebou stáhl i vozíčkářku, která jej měla uvázaného na vodítku. Přítomný dovolenkář jí hodil záchranný kruh, který ji udržel nad hladinou do chvíle, než ji správce přístavu s místní policistkou s obtížemi vytáhli na nafukovací člun. Podle policejního mluvčího byla žena v podchlazení převezena do nemocnice, kde se jí však nyní vede lépe.

Kolečkové křeslo se po dopadu na hladinu potopilo a s ním i pes, který k němu byl přivázaný. Další svědek události proto duchapřítomně skočil do vody, kde se mu podařilo včas vodítko přeříznout a zvíře vylovit.

Pes přesto incident nepřežil - povedlo se ho sice oživit, uhynul však v útulku na utržená zranění.