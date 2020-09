Řidič mercedesu nadělal na Rychnovsku pěknou paseku: Žádná skleněná výplň si před ním nemohla být jistá!

Vše začalo 24. července, kdy muž v mercedesu projel skleněnými dveřmi do jedné z prodejen ve Vamberku, ty poškodil, a z místa navíc odjel. Následně ho vypátrala hlídka policie u něj doma. Svým jednáním způsobil škodu 410 tisíc korun.

„Provedeným šetřením bylo zjištěno, že vozidlo užíval bez vědomí majitelky a na vozidle způsobil škodu, jež byla stanovena na 20 tisíc korun. Za tento skutek a další tři byl dne 10. 9. 2020 ze strany vyšetřovatele za spáchání trestných činů poškození cizí věci a neoprávněné užívání cizí věci podán návrh na podání obžaloby a předevčírem byla podána již obžaloba,“ uvedla následně policejní mluvčí Iva Kormošová.

Necelé dva měsíce po první spanilé jízdě si muž opět bourák půjčil, a zase bez vědomí majitelky. Ani tentokrát s ním nemínil zacházet jako v rukavičkách. Pro změnu s ním totiž měl nacouvat skrz závoru do nemocnice v Rychnově nad Kněžnou.

V couvání pak pokračoval dál, až skončil ve skleněné výplni jedné výlohy. „Poté nalezeným kusem betonu prohodil okno kanceláře a pak vchodem vstoupil do budovy, kde rozbil další věci. Celková škoda byla odhadnuta na více jak 50 tisíc korun. Policisté muže zadrželi nedaleko nemocnice, podrobili ho dechové zkoušce, která ukázala téměř 0,8 promile alkoholu, a umístili do policejní cely, odkud byl po vystřízlivění a provedených procesních úkonech propuštěn,“ doplnila Kormošová.

S propuštěním si to ale policisté nejspíš měli rozmyslet, protože hned dalšího dne se muž auta údajně znovu zmocnil a opět s ním měl nacouvat do dveří. Tentokrát šlo o benzinovou čerpací stanici ve Vamberku. Škoda byla 50 tisíc korun. Potom najel do dvora domu, kde poškodil schodiště a způsobil škodu přes 40 tisíc korun. Tím jeho řidičská kariéra na čas skončila.

Muž byl zadržen a předán do péče lékařů. Následně byl obviněn z trestných činů výtržnictví, poškození cizí věci a neoprávněné užívání cizí věci. Hned po propuštění z nemocnice ho sebrala policie a umístila do policejní cely. Následného dne byl převezen do vazební věznice.