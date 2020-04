Chtěl pomoci lidem z nudy a přivést je na jiné myšlenky, a tak se Honza Dušek rozhodl, že v Rychnově nad Kněžnou založí autokino. Ta jsou v současné době čím dál víc populární nejen v zahraničí, ale i v Česku. Lidé sedí ve svých autech, daleko od ostatních v pohodlí a v relativním bezpečí před koronavirem, ale i tak si mohou užívat koukání se na filmy. Nejluxusnější karanténa na světě: Podívejte se do útrob zámku korunního prince

„Řada z Vás ví, že mi ve skladě leží LED obrazovka. Březen, duben, květen a červen měla být nejvíce vytížená. Víkend co víkend v terénu. Bohužel to dopadlo, jak to dopadlo,“ napsal Dušek na svém Facebooku a dodal: „A tak jsem si už před týdnem vymyslel, že během nouzového stavu udělám autokino. Psali, že v Německu se těší velké oblibě. Nouzový stav si žádá nouzovou kulturu.“

Rovnou požádal Ministerstvo průmyslu a obchodu o vyjádření, jestli může autokino uspořádat a nabídl i několik bezpečnostních opatření. „Ministerstvo mi odpovědělo, že pořádání autokina jde proti základnímu vládnímu nařízení o volném pohybu osob,“ dodal podnikatel. Hygienici vytvořili první koronavirovou „vzpomínkovou“ mapu. Řešili i potíže

Pakk se ale ukázalo, že v zemi postupně autokina vznikají. Autokino v Klatovech povolení dostalo, Dušek ale ne. Začal to tedy řešit. „Mně Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje řekla, že oni nic takového povolovat nemohou a odkázali mě na zmíněné ministerstvo,“ napsal.

Pardubický kraj dal souhlas

Honza se nenechal jen tak odbýt a od Krajské Hygienické stanice Královéhradeckého kraje požadoval vysvětlení, proč mu hygiena v Rychnově nad Kněžnou nemůže povolit autokino, když jiné mohou. „Odpověď (...byla..., pozn. red.) celkem jednoduchá: "Stojíme si za svým rozhodnutím, nechápeme na základě čeho kolegové v jiných krajích rozhodli!"“ popsal. Jak uvedl, autokino by patrně podle jejich pohledu mohlo být v rozporu se zákazem volného pohybu osob. Řádění koronaviru: Podívejte se, jak se vyvíjel počet nakažených a mrtvých a jaká je situace teď

Dušek tedy požádal krajskou hygienu v Pardubicích o souhlas s pořádáním autokina na celém území tamního kraje. „Odpověď přišla v pátek v 8:05 a pan ředitel Antonín Vykydal napsal, že souhlasí,“ napsal Dušek a přiložil screen přílohy.

Průtahy, zpoždění, ušlý zisk?

Podle Duška není organizace podobného kina vůbec jednoduchá. Například zvuk se měl přenášet pomocí rádia. „Není to tak jednoduché, protože ČTÚ povoluje kmitočet (frekvenci) pro vysílání audia na konkrétní lokalitu. Toho 9. 4. jsem to měl předjednané, byl jsem první a měli na mě čas. Teď to celé může trvat podstatné déle. Dokonce tak dlouho, že vláda otevře Cinestar a nějaké autokino už nebude mít smysl,“ napsal.

Podnikatel se chtěl sejít s ředitelem královéhradecké hygieny, ale odpověď byla podle jeho slov velice strohá! „Pan ředitel se s Vámi nesejde, všechno už jsme Vám řekli!" uvedl Dušek. „Sumasumárum. V Královéhradeckém kraji to nejde, za žádnou cenu,“ zakončil s tím, že jiné kraje už autokina mezitím dávno mají.

Hygiena není zmocněna

Blesk.cz se zeptal KHS Královehradeckého kraje jaký je tedy její postoj a z čeho vychází. „Na Váš dotaz, proč jsme nepovolili provozování mobilního autokina uvádíme, že Krajská hygienická stanice není ze zákona zmocněna k povolování provozu mobilního autokina. To znamená, že žádné rozhodnutí – ať již souhlasné nebo nesouhlasné – nevydává,“ uvedla pro Blesk tisková mluvčí hygieny Veronika Krejčí.