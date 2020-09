V obci Jesenice na Rakovnicku došlo ve středu odpoledne k úderu blesku. Blesk měl uhodit do nezletilého chlapce, který skončil v bezvědomí. Na místě zasahoval i vrtulník letecké záchranné služby. Blesk měl navíc udeřit do skupinky dětí!

K nezletilé osobě, vedle které měl uhodit v Jesenici blesk, vyrážela rychlá lékařská a záchranářská posádka Středočeského kraje. Podle mluvčí Petry Effenbergerové se osoba nacházela v bezvědomí.

„Dle volajících se nezletilá osoba nacházela v bezvědomí. Do příjezdu posádek se probrala do plného vědomí. Po našem příjezdu byla osoba vyšetřena, zajištěna a oběhově stabilizovaná a letecky transportována do motolské nemocnice," řekla Effenbergerová.

Podle ČTK blesk udeřil dle očitých svědků do skupinky dětí.

K místu byl následně povolán i vrtulník letecké záchranné služby z Prahy. Podle informací Blesku k incidentu došlo v jednom z kempů nedaleko ulice Pražská.

„Mohu potvrdit, že jsme krátce před 15. hodinou přijali oznámení o úrazu chlapce v Jesenici na Rakovnicku. Nejdříve zahřmělo a poté do země v blízkosti chlapce udeřil blesk. Chlapec byl letecky transportován do pražské nemocnice,“ řekla Blesku policejní mluvčí Lucie Nováková. V oblasti, kde k úderu došlo, panuje deštivé počasí.