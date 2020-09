Obec Chminianske Jakubovany s velkou romskou osadou na svém katastru se nachází v okrese Prešov na východě Slovenska. Už nějaký čas šly o osadě zvěsti, že se tam zabíjejí kradení psi a místní že z nich posléze škvaří sádlo na odbyt. Úřady něco takového nikdy nebraly jako fakt, nyní je ale vše jinak.

Televize Markíza přinesla jasné důkazy o tom, že k „psím zabijačkám“ zcela běžně dochází. S pomocí skryté kamery reportéři natočili přímo v osadě zabití psa na připravené trojnožce. Místní o výrobě psího sádla s reportéry v utajení docela otevřeně hovořili.

„Není snadné vhodného psa sehnat. Musí mít na sobě dost tuku, jinak se z něj sádlo udělat nedá,“ řekl například jeden z místních, kteří se nelegální aktivitě věnují. Podle současných slovenských zákonů psa může zabít jedině veterinář, samotná konzumace masa a dalších výrobků ale zakázaná není.

V reportáži také zaznělo, že psí sádlo vyjde – podle velikosti sklenice, v nichž se prodává – na 30 až 80 eur (800 až 2 150 korun). Maso se rozprodá také. „Psí produkty“ kupují Romové, ale i běžní občané. Zákazníci prý často věří, že vyškvařený tuk z psa má ozdravné účinky.

Šéf slovenské Státní veterinární správy Jozef Bíreš po seznámení se s důkazy musel uznat, že situace bude vyžadovat řešení. „Také jsem vám to nevěřil, když jste mi o tom říkala, dokud jste mi to nedonesla,“ říká reportérce nad hromadou sklenic se sádlem z mazlíčků. „Je to hrozné a samozřejmě jasně definovatelné jako trestný čin,“ dodal.

S televizí nakonec do osady nakráčela veterina spolu s policií a přišli právě včas. Trojnožka jako pro běžnou zabijačku tam právě byla nachystaná pro další zvíře. Zabití psa svým příchodem zabránili, ale v osadě ho ponechali. Jako další důkaz úřední návštěva v osadě nalezla kosterní a další pozůstatky několika psů. Několik poslanců se chce zasadit o řešení problému i na půdě parlamentu.