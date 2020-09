Otec Jerome Williams, během soudního přelíčení v americkém městě Tampa ve Floridě stanul tváří v tvář Granvillu Richie (41), muži, který znásilnil a následně uškrtil Williamsovu malou dcerku. S klidným hlasem a kamennou tváří řekl: "Nejsem jako ostatní, příteli. Už dávno jsem ti tvůj čin odpustil a nemám proti tobě křivého vědomí. Na cestu, na kterou se právě vydáváš, budeš potřebovat Boží ruku. Já ti odpouštím a nabízím ti ji."

Williams následně vysvětlil, proč si vybral cestu odpuštění místo odplaty. "Hodně dalších lidí by trpělo, kdybych se svým trápením měl vypořádat skrze pomstu," dodal.

Truchlící otec připomněl, že sám strávil nějaký čas za mřížemi. Později byl propuštěn a nyní je ve výcviku, aby se stal tlumočníkem. Richiemu poradil, aby během svých posledních dní ve vězení hledal odpuštění od Boha.

Dcera Felicia byla zavražděna poté, co ji rodinná přítelkyně Eboni zavedla do Richieho domu, kam si přišla koupit marihuanu. V nestřežený okamžik dealer zavřel malou Felicii do sklepa a Eboni řekl, že nechal dívku zajít pro sladkosti do místní večerky.

Eboni se po hodině vrátila k Richiemu, protože se Felicie nevrátila k ní domů, a našla muže svlečeného a bez trika.

Feliciino mrtvé tělo bylo nalezeneno o pár dní později v kufru vhozeném do řeky. Dívka byla znásilněna a následně uškrcena. Vyšetřovatelé našli mnoho důkazů, které směřovaly k Richiemu. Toho policie dopadla na útěku o tři měsíce později.

Na konci své řeči otec Williams dodal: "Jsem si jistý, že v posledních chvílích života mě má dcerka volala, ale já u ní nebyl. To už nevrátím, ale udělám cokoliv, abych tu byl pro mou zbylou rodinu."