Více než 50 let stará vrbová alej v Cítolibech na severu Čech začala zničeho nic umírat. Zaměstanci obce našli ve stromech navrtané díry. Domnívají se, že staré vrby možná někdo otrávil. Hrozí, že stromy bude nutné pokácet.

Podle informací ČT se na jaře dělal prořez stromů a v té době byly vrby ještě zcela zdravé. „To koryto bylo celé zarostlé, takže ty díry nebyly na první pohled vidět. Zjistili jsme to až při důkladném čištění,“ řekl televizi místostarosta Cítolib Petr Novák.

Uvedl také, že se domnívají, že stromy někdo navrtal a nalil do nich něco, čím je otrávil. „Kmeny jsou navrtané asi 15-20 centimetrů,“ sdělil pracovník obce Tomáš Menčík. Alej stojí na místě, kde se brzy mají začít stavět rodinné domy a i to může být důvod, proč se někdo pokusil více než padesátileté stromy zlikvidovat. To, zda je bude město muset pokácet, nebo se je ještě podaří zachránit, rozhodne inspekce životního prostředí.