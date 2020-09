Není vyloučeno, že by pozůstalým soud přiznal tučné odškodné. Fakt, že mořič hmyzu, který Jana Čechová použila, je běžně v prodeji se souhlasem Ministerstva zdravotnictví, ještě neznamená podle renomovaného pražského advokáta Jana Černého, že by výrobce nemohl nést za smrt ženy odpovědnost.

Šťastný den pro pašeračku Terezu: Premiér vyhlásil obří amnestii!

„Alfou a omegou případu bude výsledek pitvy, respektive závěr znalce. Pokud se prokáže, že příčinou smrti byl jednoznačně onen přípravek, potom to bude kauza pro policii,“ řekl Blesku Jan Černý. Kriminalisté by museli případ rozkrýt. „Je možné, že při vyšetřování by neuvízl v pomyslné síti jen dovozce nebo výrobce, ale v konečném výsledku by v ní mohl skončit i stát, protože jeho instituce přípravek schválily,“ míní advokát. V rámci trestního stíhání by mohli blízcí zemřelé žádat odškodnění až v řádech milionů.

Šlo by to bez policie

I tehdy, kdy by stíhání buď vůbec nezačalo, nebo z nějakého zákonného důvodu bylo zastaveno, mohla by rodina odškodnění žádat. Jednalo by se o občanskoprávní řízení. Mezi osoby, které by mohly nárokovat odškodnění, by patřil nejen syn Jany Vládík a její maminka. „Nejsou vyloučené ani další blízké osoby, které by prokázaly, že byly citově napojené na zemřelou takovým způsobem, že by pro ně její úmrtí znamenalo značnou citovou újmu,“ objasnil Černý.

Talentovaná fotografka Kristýna K. (†23) zemřela v Alpách: Při pózování se zřítila ze 150 metrů

Co se stalo

Jana Čechová chtěla 23. srpna vyhubit mušky. Když prostor vystříkala sprejem na lezoucí a létající hmyz, začala mít problémy s dýcháním a přivolala si v 19:45 hodin záchranku. Lékařka ji ošetřila. Janě se ulevilo, a tak záchranka odjela. Ve 22:30 hodin volala Jana na linku 155 podruhé. To už ji ve vážném stavu odvezli do nemocnice na ARO, kde po hodině a půl zemřela.

Výrobce spreje se hájí: Přípravek má testy a povolení

Stanovisko k případu sdělil Blesku i polský výrobce přípravku: „Nemáme oficiální informace o události. Prohlašujeme však, že všechny naše insekticidní přípravky mají příslušná povolení a registrace Ministerstva zdravotnictví ČR, jejichž vydání vždy předcházejí příslušné testy a studie.“