3. září roku 2008 je datum, na které žádný policista nezapomene. Policistu Romana Jedličku a jeho kolegu povolává operační důstojník do Školní ulice v Chomutově. Někdo v červeném tričku tam měl vystřelit. Cestou k zásahu podezřelého zahlédli u ulice 28. října u pošty. Vystoupili z auta a chtěli mu nadběhnout.

Mužem v červeném tričku byl sériový vrah Roman Postl. Při útěku se před policisty schoval do křoví. Když k němu doběhli, po chvilce vyrazil ven a začal do nich střílet, zasáhl Jedličku. Postla k zemi dostal jeho kolega až několika ranami ze své zbraně.

Roman Jedlička (†28) na místě zemřel, kulka ho zasáhla přímo do srdce. Od tragédie ve čtvrtek uteklo 12 let. Chomutovští kriminalisté uctili památku svého kolegy u pomníku, který je postaven přímo v místě, kde ke střelbě došlo.

„Vzpomínky na statečného podpraporčíka se kromě jeho rodiny zúčastnilo vedení chomutovské policie, ředitelé územních odborů Most a Louny, primátor města Chomutov a kamarádi a kolegové Romana Jedličky,“ uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská.