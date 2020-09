Brutální bitka v Písku: Školačky surově zbily menší spolužačku

Případem se zabývá policie. Vzhledem k věku útočnic, kterým ještě nebylo 15 let, je ale na informace skoupá. „Vyslýcháme svědky i hlavní aktérky, případně uvítáme další svědectví. Stačí zavolat na linku 158. Je to příliš živé, rozbouřilo to hladinu veřejného mínění, ale lidé se nemusejí bát, že by policisté tuto kauzu do posledních podrobností neprošetřili,“ řekla Blesku policistka Kamila Čuřínová Ingrišová. Podle zjištění Blesku se dívky ve věku 12 a 13 let dobře znaly, měly mezi sebou spory, které vyvrcholily bitkou. Zvrat u soudu v kauze Kuciak: Zdrcení rodiče se bojí, že dojde na nejhorší