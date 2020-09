Mladá žena ze Severního Irska trávila dovolenou na „párty ostrově“ Ibize se svou sestrou a sestřenicí. K tragické události došlo ve čtvrtek 20. srpna. Trojice příbuzných se šla tehdy koupat do hotelového bazénu. Po návratu zamířila Amy do sprchy a sestra Toni se sestřenicí Alison šly na balkon.

Když se vrátily do pokoje, našly vevnitř Amy ležet na posteli bez známek života. Nejen že 26letá Toni přišla o sestru a Alison o sestřenici, ale hlavně tříletá Kaliyah přišla o milovanou maminku. Toni na sociálních sítích popsala, že několik uplynulých týdnů bylo pro rodinu utrpení.

Premium Zdrcená maminka chovatelky psů popsala rodinnou tragédii: Janu (†50) zabil sprej na hmyz!

Sestřina smrt je pro ni stále velkým šokem. „Šly jsme do bazénu, a když jsme se vrátily, Amy odešla do srpchy a pak si lehla do postele. Já šla na balkon, otevřela jsem si brambůrky a odpočívala jsem. Když jsem se vrátila, pořád ležela na posteli. Bylo to strašně zvláštní, nedávalo to smysl. Byl to obrovský šok,“ popsala Toni.

Rodina se s Amy rozloučila ve středu 2. září. Příbuzní zesnulou maminku uložili do růžové rakve vykládané diamanty s nápisem Princezna.