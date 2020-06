Policie zahájila pátrání po běžci, který v Richmondském parku v Londýně nakopnul do hlavy mládě labutě tak silně, že zemřelo. Velká Británie je z toho pobouřená.

Podle policie se jedná o přibližně šedesátiletého muže, který byl viděn při napadání dvou labutí v parku. Nejprve jedno z mláďat nakopnul, ale to se naštěstí obešlo bez zranění. Podruhé už jiné bezbranné zvíře takové štěstí nemělo. K útoku došlo v pondělí okolo půl šesté večer.

Vyšetřovatelé uvedli, že běžec nakopnul zvíře v momentě, kdy běžel po cestě v parku, na které se labutí mládě procházelo. Stačilo by mu jen zvíře oběhnout, ale on naopak zvíře atakoval. Mládě bylo převezeno do záchranného centra pro labutě, které ve středu potvrdilo, že zemřelo na vážná zranění hlavy.

„Bohužel, malá labuť dnes odpoledne zemřela, jeho zranění byla příliš vážná. Podezřelý byl viděn, jak kope do další labutě, té se naštěstí podařilo uniknout,“ napsala ve středu policie na svůj Twitter. Jak dále uvedla, podezřelým je asi 185 centimetrů vysoký běloch s pleší. Na sobě měl černé běžecké kraťasy. Policie apeluje na svědky, aby se přihlásili.

