Rusko řeší brutální případ krutého týrání zvířat. Lvíčeti jménem Simba jeho majitelé zlomili nohy krátce poté, co se narodilo. Poté ho nosili mezi lidi, kteří se s ním mohli za peníze vyfotit. Zvíře přitom nemohlo utéct.

Lvíče jménem Simba je nyní v péči veterinářů, kteří se ho snaží pomalu znovu učit chodit. Zjistili, že jeho bývalý majitelé ho brzy po narození odebrali matce a rovnou mu zlomili nohy. Jak rostlo, nemohlo utéct před krutým týráním.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Карен Даллакян (@karendallakyan), Bře 24, 2020 v 8:30 PDT

Do péče veterinářů se lvíče dostalo poté, co se jeho zdravotní stav zhoršil. Majitelé ho proto zbili, svázali a pohodili ve studené stodole v Degestánu. Tam ho našli lidé. Hladovějící zvíře muselo krátce na to podstoupit operaci, která mu zachránila život.

Strážníci brutálně zabili štěňátka: Hodili je do žumpy! Po 4 letech je konečně odsoudili

Na internetu se objevilo i šokující video, na kterém je dobře vidět zubožený stav lvíčete. Další pak ukazuje, jak se zvíře začalo po operaci uzdravovat. Podle veterinářů přežije, ale bude mít trvalé následky. Chodit bude jen velmi těžko.

Zobrazit příspěvek na Instagramu #ПриютСпасиМеня #симбаживи #карендаллакян Příspěvek sdílený Карен Даллакян (@karendallakyan), Dub 26, 2020 v 3:48 PDT

Krutý případ šokoval celé Rusko, a dokonce i prezidenta Vladimira Putina, jednoho z nejmocnějších mužů na této planetě. Ten se celou kauzou začal sám zabývat a vlastní snahou se zaručil za to, že případ pečlivě prošetří policie. Vyšetřovatelé už dokonce narazili na fotografy, kteří se Simbou pracovali. Popírají ovšem, že by věděli o jeho mučení.