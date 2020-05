Útok, který se odehrál během karantény vyhlášené kvůli pandemii koronaviru, byl tak lítý, že žena skončila s monokly pod oteklýma očima a několika šrámy po celém těle. Manželka u soudu vypověděla, že ji Carr napadl kvůli tomu, že mu uvařila kari, které mu nechutnalo. Ochutnal prý jen kousek a zbytek okamžitě vysypal do kuchyňského dřezu.

Do zad ji uhodil stolečkem

Rozzuřený kuchař následně uhodil svou ženu, dal jí několikrát pěstí a opakovaně na ni dupl. Muž vzal do rukou také malý stoleček a manželku s ním několikrát udeřil do zad. Soudce však měl s domácím násilníkem překvapivé slitování. Za vážné ublížení na zdraví ho poslal za mříže na pouhý rok a půl. Dívka (†3) spadla do hrnce s kari! Kuchař si toho nevšiml, protože měl sluchátka na uších

Soudce James Adkin také vydal zákaz přibližování. Carr nesmí svou ženu ani nijak kontaktovat. Jeho manželka vypověděla, že byl vůči ní i v minulosti násilný, ale nikdy ne tolik jako nyní. Ženě v podstatě zachránili život sousedi. Slyšeli humbuk a řev a přispěchali napadené na pomoc.

Manželku čas od času napadal