Uprchnout z nemocnice se v sobotu měl pokusit muž, který byl hospitalizován v Mulačově nemocnici v Plzni. Měl při útěku napadnout zdravotní sestřičku, kterou udeřil pěstí do obličeje. Na tamního zřízence údajně navíc zaútočil lahví dezinfekce.

„Můžeme potvrdit, že o víkendu došlo k fyzickému napadení naší zdravotní sestry při snaze pacienta o únik z oddělení. Zdravotní sestřička byla ošetřena a nyní je v pracovní neschopnosti,“ potvrdila televizi Nova mluvčí nemocnice Eva Milerová.

Vážně se zranil

Muž měl pak při útěku rozbít okno, dostat se na balkon a z něj skočit na zem do vnitrobloku. Snažil se mezi auty proběhnout k bráně a utéct. To už ale přijeli policisté, dopadli ho a předali do péče lékařů.

Pacient se ale při útěku vážně zranil, byl převezen na urgentní příjem plzeňské fakultní nemocnice a následně zemřel. „Zahájili jsme úkony trestního řízení, případem se dále zabýváme, zjišťujeme veškeré poznatky, vyslýcháme dotčené osoby,“ dodala policejní mluvčí Veronika Hokrová. U zemřelého byla nařízena soudní pitva.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince důvěry 800 155 555 nebo v Centru krizové intervence 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop.