Velká blízkost syna a jeho matky byla Lori Lavoieové vždycky podezřelá. Takový důkaz o vztahu svého manžela Tony L. Lavoie (43) s Cheryl Lavoieovou (63) z Fitchburgu v americkém Massachusetts určitě vidět nechtěla! Zvrhlá dvojka teď má velký problém se zákonem.

Byl to obrovský šok. Vešla do obýváku a spatřila nahého muže v zakázaném objetí s jeho vlastní matkou, taky bez oblečení. Jen těžko si lze představit, co prožívala. Zamkla se u sebe v pokoji a pak zavolala policii. Před jejíma vlastníma očima se jí potvrdilo to, co už dávno tušila. Že manžel potajmu spí se ženou, která mu dala život.

VIDEO: Stojím, teto! Maxík se SMA se postavil na vlastní nohy, jeho radost vám vžene slzy do očí

Oba přistižení se policii přiznali. Při výslechu Tony řekl, že se to toho 20. května 2020 „prostě najednou stalo“, že to byla vlastně taková malá nehoda. Podle výpovědi Cheryl to tak ale nevypadá. Ta řekla, že si její manžel a její tchyně začali být postupně „bližší a bližší“, a pak že spolu skončili v posteli poté, co se jednou políbili.

Muži i jeho matce hrozí vysoké tresty odnětí svobody. Maximální sazba za incest šplhá až ke 20 letům vezení.

Hrdina z Ostrova, kde při požáru zemřela školačka (†12): Z ohně vytáhl pět kamarádů

Nezákonnému párečku v častém stýkání, zdá se, nebránilo vůbec nic. Ani přirozený instinkt, ani společenské mravy, ani tabu. A ani vzdálenost. Bydleli totiž spolu v jednom domě. Lori sice žila s manželem „odděleně“, ale přesto bydleli všichni tři dál pohromadě pod jednou střechou. Lori se prý dlouho snažila o to, aby se manželova maminka odstěhovala.

Na incest ve světě pohlížejí zákonné normy různě. V USA velmi přísně, naopak v některých zemích je naopak zcela legální, například ve Španělsku, Francii nebo Argentině.