Jindřichohradečtí policisté v úterý večer zasahovali v rodinném domě, kde muž údajně znásilnil vlastní manželku. K incidentu došlo poté, co se pár vrátil domů z hospody. Žena se šla koupat, manžel se k ní přidal a přes její nesouhlas na ní vykonal soulož. Policisté ho umístili do cely.

Ne znamená ne. A to i v případě, kdy odmítnutí zazní z úst ženy směrem k jejímu muži. Na to ovšem v úterý večer údajně nedbal muž z Jindřichohradecka. Jihočech měl sex s manželkou proti její vůli, a skončil kvůli tomu v policejní cele.

Vše se seběhlo kolem půl desáté večer, kdy se manželský pár, který vychovává děti, vrátil domů z restauračního zařízení. „Poté, co manželé přišli z hospody, se šla žena vykoupat do vany v koupelně, kdy s jejím svolením manžel vlezl též do vany,“ uvedla policejní mluvčí Hana Millerová.

Manžel pak projevil zájem o sex. Jeho žena ale souložit nechtěla, a tak ho odmítla. Jasné ne ale muže údajně nezastavilo, svou ženu znásilnil. „Následně se ženě podařilo vyprostit a měla utéci do pokoje, kde měly být děti a zavolat na linku 158,“ doplnila mluvčí.

Policisté po příjezdu na místo podezřelého muže zadrželi a umístili do policejní cely. Případ si převzali jindřichohradečtí kriminalisté.