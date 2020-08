Pohodovou jízdu markvartickým údolím nedaleko Děčína pokazil řidič ve starším černém BMW. Ten totiž naprosto nelogicky a bez uvažování začal předjíždět kamion v kopci, a ještě přes plnou čáru. Za horizont vidět nemohl! Tragickou nehodu dodávek přežil z pěti chlapců jediný: Policisté už obvinili řidiče

A právě ve chvíli, kdy předjížděl, potkal v protisměru Zdeňka. Ten stihl na poslední chvílí zabrzdit a předejít tak srážce, která mohla dopadnout tragicky. „Tak dnes jsme při cestě z Děčína mohli být mrtví. Zas jeden bezohledný magor předjížděl nad markvartickým přejezdem na horizontu,“ napsal na facebooku Zdeněk.

Video Řidič BMW předjížděl na plné čáře, ohrozil protijedoucího řidiče. - Facebook / Zdeněk Fryblík

K textu přiložil i video, které celý incident zaznamenává. „Je poznat i registrační značka. Klidně sdílejte, ať se o tomto hazardérovi z lidskými životy dozví co nejvíce lidí,“ dodal. Poslední foto před smrtí: Při děsivé nehodě zemřeli čtyři chlapci (†6, †10, †11, †11) a Marián (†43)

Jako šílenec

Zdeněk video na sociální síť zveřejnil proto, aby poukázal na podobné řidiče a varoval před nimi. „Video, které jsem zveřejnil, má varovat všechny slušné řidiče o takovýchto pirátech silnic. Nikdo tady nebrečí a nestěžuje si, že mu dotyčný „řidič“ nějak ublížil. Manévr jsem zvládl, být tam o 3 vteřiny dřív, dopadlo by vše jinak,“ dodal. Jeho příspěvek sdílelo 3,9 tisíc lidí.