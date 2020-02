Chlapec (†13) v Děčíně skočil z 11. patra: V nemocnici zemřel

Děčínští policisté a záchranáři spěchali minulé úterý odpoledne k chlapci, který seděl v jedenáctém patře v okně. Když přijeli na místo, D. (†13) měl před policisty vyskočit. Dítě v Děčíně vypadlo z 11. patra! Na místě zasahoval vrtulník

Na místo vzlétl záchranářský vrtulník, který přistál nedaleko dopadu. „Mohu potvrdit, že jsme zasahovali u nezletilé osoby v Děčíně. Na místě byla pozemní posádka i letecká záchranná služba,“ řekl Blesku mluvčí záchranářů Prokop Voleník. Jaká zranění chlapec utrpěl, vzhledem k věku nesdělil.

Seděl na parapetu

Vrtulník chlapce šetrně a co nejrychleji transportoval do nemocnice. Tam začal boj o jeho život, který chlapec podle informací Blesku den po pádu prohrál.

Podle svědectví ze sociálních sítí přijeli jako první na místo policisté, v tu chvíli klučina ještě seděl v okně. „Chlapec seděl na parapetu a sám vyskočil,“ napsala jedna ze svědkyň. Jakmile dopadl na zem, začali mu policisté okamžitě pomáhat. Smrt na kolejích v Praze: Dívka (†20) zemřela po pádu z 12. patra! Dvě úmrtí po sobě

Tvrdá rána a křik

Obyvatelé děčínského sídliště na facebooku sdíleli své otřesné zážitky. „Bylo to dítě, ale nejspíše nešťastný puberťák, který nebyl doma sám a cítil se tak nešťastně, že se ani přemluvit nedal. Policie tu byla dřív, než stihl skočit, protože máme na našem paneláku kameru. Přežil to, ale ten křik a náraz uslyším ještě hodně dlouho,“ napsala Jitka. „Já šla kolem a říkám si to samé. Ten náraz člověk uslyší v uších dlouho,“ dodala Šárka.

Případ vyšetřují kriminalisté. „Mohu potvrdit, že se zabýváme pádem osoby z výšky. Ta byla převezena do zdravotnického zařízení. K věku se vyjadřovat nebudeme,“ uvedla mluvčí policie Petra Kofrová. Dodala, že vzhledem k citlivosti případu a věku nebudou zatím poskytovat bližší informace.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince důvěry 800 155 555 nebo

v Centru krizové intervence 284 016 666.

Služby jsou poskytovány nonstop.