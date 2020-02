Křik se rozezněl v úterý odpoledne Dvořákovou ulicí v Děčíně. Z okna v jedenáctém poschodí v jednom z tamních paneláků mělo vypadnout dítě. „Mohu potvrdit, že jsme zasahovali u nezletilé osoby v Děčíně. Na místě byla pozemní posádka i letecká záchranná služba,“ uvedl mluvčí záchranné služby pro zpravodajský web Děčínský.deník.cz Podle informací zpravodajského webu TN.cz mělo dítěti být 16 nebo 17 let. „Mohu potvrdit, že se zabýváme pádem osoby z výšky. Ta byla převezena do zdravotnického zařízení. K věku se vyjadřovat nebudeme,“ uvedla pro TN.cz mluvčí policie Pavla Kofrová.

Strážci zákona příčiny tragédie vyšetřují. Na sociální síti facebook lidé diskutovali o tom, co se vlastně stalo. „Bylo to dítě, ale nejspíše nešťastný puberťák, který nebyl doma sám a cítil se tak nešťastně, že se ani přemluvit nedal. Policie tu byla dřív, než stihl skočit, protože máme na náš panelák kameru. Přežil to, ale ten křik a náraz uslyším ještě hodně dlouho. Držím palce jeho rodině a je mi ze všeho smutno,“ uvedla na sociálních sítích Jitka. „Já šla kolem a říkám si to samé. Ten náraz člověk uslyší v uších dlouho,“ dodala k tomu Šárka. „Ještě když nebyl doma sám… šílenost… musel se hodně trápit chudák,“ napsala Lucka.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince důvěry 800 155 555 nebo v Centru krizové intervence 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop.