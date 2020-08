Obvinění za zabití své manželky čelí Američan a bývalý voják Jeff West. Kat „Kitty“ Westovou měl zabít v roce 2018, když ji její sousedé našli mrtvou ve městě Birmingham v Alabamě. O život přišla 13. ledna okolo 5. hodiny ráno. Kousek opodál jejího těla na ulici ležela rozbitá lahev od absinthu.

Kat Westová byla nezaměstnanou matkou jednoho dítěte, v soukromí ale žila dva životy. V jednom byla ženou v domácnosti, v druhém pak velkou hvězdou sociální sítě OnlyFans, kde jí lidé platili 16 dolarů měsíčně, tedy asi 400 korun, za její erotické fotky a videa. Oblíbené byly i její účty na instagramu a twitteru.

Pro policii Jeff West byl podezřelý, že svoji choť zabil, téměř od samého začátku, a to i kvůli svému podivnému chování, když zjistil, že je jeho žena mrtvá. Reagoval totiž neobvykle a podle svědků nebyl nijak překvapený. Policie pak muže velmi brzy vzala do vazby.

Bývalý voják od 22. února 2018 sedí v cele pod kaucí 500 tisíc dolarů a v nejbližší době by se měl konečně dostavit i před soud. Hlavní líčení začne výběrem porotců, a to 14. září. Právník Westa už nyní popírá, že by Jeff nevěděl o dvojím životě své ženy, a mohl tak mít motiv k vraždě. Vše věděl a nevadilo mu to. Lékaři mezitím určili přesnou příčinu smrti jeho ženy. Zemřela na následky zranění po velké ráně do hlavy, patrně skleněnou lahví od alkoholu...